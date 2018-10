Villingen-Schwenningen Neuer Versuch für die Vermarktung

Die Stadt will für den Wettbewerb einige Rahmenbedingungen verabschieden. Aufgrund der herausgehobenen Bedeutung des Standorts will man eine herausgehobene Architektur – unter der Berücksichtigung der Umgebungsbebauung, beispielsweise der Gebäude Neue Tonhalle, Blueboxx und Commerzbank. Zum geplanten Gerichtsgebäude hin ist eine Grenzbebauung vorgeschrieben, zur Brigach hin eine rückversetzte Bebauung mit ansprechendem Übergang, vorzugsweise mit Außenbewirtung eines Hotels oder eine Gastronomie. Das Nutzungskonzept muss einen Synergieeffekt mit der Innenstadt herstellen und zu einer gegenseitigen Frequenzsteigerung führen. Gewünscht ist, Marktnischen zu füllen. So ist in der Vorberatung die Ansiedlung einer Lebensmittelnahversorgung, vorzugsweise ein Biomarkt, genannt. Natürlich soll das Gebäude auch dem neuesten Stand der Technik entsprechen in Sachen Ökologie, Energieeffizienz und regenerativen Energien.