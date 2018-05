Villingen-Schwenningen Neuer Standort für die Wache der Feuerwehr?

Das Gelände, das seit nun mehr 20 Jahren nicht bebaut wurde, wäre dabei für die Kräfte der Feuerwehr sicherlich als ideal anzusehen – schließlich ist die historische Innenstadt in direkter Nachbarschaft. Es ist allerdings fraglich, ob es zu jener "Standortverlagerung" durch die Stadt Villingen-Schwenningen, wie auf dem Schild zu lesen ist, tatsächlich kommen wird.

Ein pikantes Detail fällt dabei allerdings ebenfalls auf: In das Feuerwehrgerätehaus der Villinger Abteilung soll laut der Bauvorhaben-Ankündigung auch das Baurechtsamt einziehen. Dies lässt eventuell darauf schließen, wer sich den kreativen Mai-Streich ausgedacht hat. Schließlich hatten sich die Kameraden der Feuerwehr Schwenningen in ihrer jüngsten Mitgliederversammlung darüber beklagt, dass Räume der Feuerwehr im neuen Schwenninger Gerätehaus nun zum Teil für städtische Beamte genutzt werden sollen – sehr zum Ärger der Einsatzkräfte. Und nun steht das Schild, das offensichtlich den Bau des Schwenninger Feuerwache ankündigte und kurzerhand umgeschrieben wurde, in Villingen? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…