Villingen-Schwenningen Neuer Partner an Bord

"Ohne Moos nichts los", sagt Michael Neuenhagen, der Vorsitzende des Trägervereins. Das gilt in Schwenningen auch für den Unterhalt des Umweltzentrums. Allein mit Herzblut könne es nicht betrieben werden. Deshalb ist der Verein neben Mitgliedsbeiträgen, Zuschüssen und Einnahmen durch Dienstleistungen auch auf finanzstarke Partner angewiesen. Am Donnerstag ist mit dem Unternehmen SDV Schweiz, das seinen Hauptsitz bei Zürich, aber auch ein Büro in Villingen hat, ein weiterer dazugekommen. Zudem wurde die Firma, die auf Sicherheit und Reinigung spezialisiert ist, Vereinsmitglied.

Die Verbindung zu Schwenningen besteht bereits seit acht Jahren: Wie Geschäftsführer Mario Valletta berichtet, war die SDV Schweiz bei der Landesgartenschau 2010 unter anderem für den Kartenverkauf, die Parkplätze und die Reinigung des Geländes zuständig. "So sind wir hier hängengeblieben." In der Folge verlegte Valletta das Büro von Stuttgart nach VS.

Künftig wird sein Unternehmen auch die Reinigung des Umweltzentrums übernehmen. Denn auch da passen beide bestens zusammen: Wie den Herren vom Trägerverein positiv aufgefallen ist, sind die von der Firma verwendeten Putzmittel zu 100 Prozent abbaubar. Zudem will Valletta sie umweltzertifizieren lassen. Auch in dieser Sache wollen die neuen Partner eng zusammenarbeiten: etwa bei Veranstaltungen zum Thema Umgang mit Putzmitteln.