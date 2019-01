Villingen-Schwenningen Neuer OB hilft mit

Für Roth war dies allerdings nicht der erste Einsatz in der Pauluskirche. Seit gut zehn Jahren verrichtete er mit den Tuninger Männern aus der katholischen und evangelischen Kirche, die sich regelmäßig treffen, Dienst in der Schwenninger Vesperkirche. Was lag dann näher, als dass er wie jedes Jahr, so auch dieses Mal mit den Tuningern angemeldet war, bis OB-Sekretärin Sabine Silbersdorf darauf aufmerksam gemacht hatte, dass es so nicht mehr laufen könne. Jürgen Roth brauche als Oberbürgermeister einen Extra-Termin. Für das Vesperkirchenteam kein Problem, flexibel zu sein. Schnell war ein OB-Termin gefunden.

Auch Roths Vorgänger Rupert Kubon ließ es sich in seiner 16-jährigen Amtszeit nicht nehmen, seine Wertschätzung für die Vesperkirche durch jährliche Mitarbeit zum Ausdruck zu bringen.

Die Vesperkirche sei eine ganz wichtige Institution, meinte Jürgen Roth kurz bevor die ersten Gäste an dem ihm zugewiesenen Tisch kamen und er Suppe, Salat und die Hauptspeise servieren konnte. Die Begegnung und das Miteinander der Ehrenamtlichen finde er jedes Mal genial. "Eine gute Stimmung, ich liebe es." Der Zulauf bei den freiwilligen Helfern zeige, dass dies das richtige Konzept sei, lobte er die Verantwortlichen um Pfarrer Andreas Güntter.