Villingen-Schwenningen Neuer Kurs Hilfe beim Helfen

Villingen-Schwenningen. Die dritte Auflage der Seminarreihe "Hilfe beim Helfen" startet im März. Mit der Reihe unterstützt der DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen pflegende Angehörige von demenziell Erkrankten. Von Oktober bis November erfuhren die Teilnehmer in acht Schulungseinheiten Wissenswertes über den Krankheitsverlauf, die rechtliche Situation, das alltägliche Zusammenleben, schwierige Pflegsituationen, mögliche Entlastungsangebote und die Gestaltung des Abschieds. Die Teilnehmer erlebten das Angebot als Entlastung in einer schwierigen Lebenssituation, teilt der DRK-Kreisverband mit. Vielen von ihnen tat es gut, mit Menschen in ähnlicher Situation im Gespräch zu sein und sich auszutauschen. "Hilfe beim Helfen" ist ein Angebot der Pflegekasse Barmer Villingen in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Villingen-Schwenningen. Die Teilnahme ist kostenlos.