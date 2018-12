Villingen-Schwenningen Neuer Ausbildungsberuf in Donaueschingen

Die KHS Donaueschingen ist eine IT-Stützpunktschule und bietet alle informationstechnischen Angebote, die im Profil einer kaufmännischen Schule liegen, zum Beispiel Wirtschaftsinformatik. Dazu kommen die beiden überregionalen IT-Ausbildungsgänge "IT-Kaufleute" und "IT-Systemkaufleute" an der Berufsschule. Lehrkräfte der KHS waren an der Entwicklung der Lehrpläne für die IT-Berufe auf Bundesebene beteiligt und wirken aktuell an der laufenden Neufassung der Lehrpläne für Informatik und Wirtschaftsinformatik der beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg mit. Damit ist auch die Infrastruktur für die neue Schulart gegeben. Ein großes Unternehmen im Schwarzwald-Baar-Kreis schickt derzeit Auszubildende zum Matse nach Darmstadt. Andere Betriebe bilden den Beruf mangels Beschulungsmöglichkeit hier noch gar nicht aus. Der IHK liegen bereits 23 bis 26 Absichtserklärungen von Unternehmen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg für diese Ausbildung vor. Die IHK bezeichnet die neue Ausbildungsmöglichkeit zum Matse als "eine vorausschauende und zielgerichtete Ausbildung von Fachpersonal".