Villingen-Schwenningen Neuer Abstauber will alle überraschen

Schlag auf Schlag geht es weiter

Nach dem Abstauben geht es im Sauseschritt weiter mit närrischen Veranstaltungen, da die fünfte Jahreszeit dieses Jahr kurz ist. Aschermittwoch ist bereits am 14. Februar.

Der Eröffnungsball unter dem Motto "Beethovens Gruselkabinett – de Narrezunft graut vor nint" geht also schon am Freitag, 12. Januar, 19.31 Uhr, und Samstag, 13. Januar, 19.46 Uhr, im Beethovenhaus über die Bühne. Zum närrischen Seniorennachmittag wird auf Donnerstag, 1. Februar, 14 Uhr, in die Zunftstube eingeladen.

Die hohen Tage werden mit dem Schmotzigen am 8. Februar eingeläutet. Der große Umzug zieht am Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr, durch die Innenstadt. Die Fasnet wird am Dienstag, 13. Februar, 19 Uhr, auf dem Muslenplatz verbrannt.