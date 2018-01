VS-Villingen (maz). Für rund 165 000 Euro saniert die Stadt die WC-Anlagen des Kindergartens Wöschhalde in Villingen. Der Projektbeschluss samt Genehmigung überplanmäßiger Haushaltsmittel kommt im Verwaltungs- und Kulturausschuss am Mittwoch, 7. Februar, ab 18 Uhr im Schwenninger Rathaus zur Sprache. Die Toiletten stammen noch aus der Zeit des Bau der Einrichtung Ende der 1970er-Jahre, sind sanierungsbedürftig und entsprechen nicht mehr dem technischen Standard und den Vorschriften, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Zudem sind für unter Dreijährige andere Einrichtungen erforderlich wie ein Wickelbereich und ein Baby-WC. Die lärmintensiven Rückbauarbeiten sind bereits in den Weihnachtsferien über die Bühne gegangen. Bis März ist nun der Umbau der kompletten Sanitäranlagen geplant. Der Waschraum erhält zwei als Wasch- und Spiellandschaft nutzbare Waschrinnen, der Wickelbereich mit Dusche, Baby-WC und einem Schrank für Windeln und Wechselwäsche schließt sich an. Auch neue Kinder-WCs entstehen. Zudem ist es notwendig, die Leitungen zu sanieren, die teils massive Schäden aufweisen. 105 000 Euro sind für diese Arbeiten bereits im Haushalt eingestellt. Zur Finanzierung sind nun weitere Mittel in Hö he von 60 000 Euro erforderlich.