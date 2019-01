Villingen-Schwenningen Neue Trafostation findet ihren Platz

Nach einer Reisestrecke von etwa 210 Kilometern über die Autobahnen 8 und 81 – Startort war das nördlich von Karlsruhe gelegene Waghäusel – kam das 40 Tonnen schwere "Paket" per Schwertransport gegen 7 Uhr an seinem neuen Standort in der Neckarstadt an. Dass auf den letzten Metern durch Schwenningen keine geparkten Autos beschädigt werden, war bereits seit vergangener Woche im Verlauf der Anlieferungsstrecke ein Parkverbot von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, ausgeschildert worden. Dieses Parkverbot galt für die Marktstraße und den Bereich rings um das Rathaus (wir berichteten).

Keine Schwierigkeiten während der Fahrt

Doch weder am Ende noch zu einem sonstigen Zeitpunkt habe es während der Fahrt Schwierigkeiten gegeben – auch nicht wegen des Schneefalls, wie Susanna Kurz, Pressesprecherin der Stadtwerke, mitteilt. "Der Schwertransport ist gut und ohne Probleme am Ziel angekommen." Eine Vorbereitung des neuen Standorts zwischen dem Gebäude Marktplatz 10 und der Straße Auf der Lehr sei jedoch erforderlich gewesen. So sei die Baustelle in diesem Bereich in der Nacht für die Anlieferung extra geräumt worden. Außerdem hätten Mitarbeiter der Technischen Dienste eigens für den Schwertransport die Anlieferungsstrecke gestreut.