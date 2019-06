Villingen-Schwenningen Neue Tonhalle: Stadt beendet Vertrag für Catering

Die Verwaltung will nun nach Informationen unserer Zeitung in der Neuen Tonhalle auf dasselbe Konzept setzen wie bei der Bewirtung in der Schwenninger Neckarhalle: Veranstalter, die die Halle buchen, sollen selbst entscheiden, mit welchem Gas­tronom sie zusammenarbeiten wollen. Sowohl die Seminar-, als auch die Pausenbewirtungen solle das Tonhallen-Team demnach künftig selbst in die Hand nehmen.

Einfach ist Hallenbewirtung nicht

Einfach ist das Geschäft der Hallenbewirtung nicht – wie häufig wechselnde Pacht-Verhältnisse auch in umliegenden Hallen belegen. Selbst in Villingen herrscht mittlerweile reger Wechsel: Noch bis Jahresende 2017 war die Firma Happycrazy GmbH & Co KG aus Hüfingen als Caterer tätig – ein nur einjähriges, weil vorzeitig in beiderseitigem Einvernehmen beendetes Intermezzo. Zuvor hatte der Öschberghof aus Donaueschingen die Aufgabe wegen des groß angelegten Hotelumbaus abgegeben. Vier Jahre lang war das Baaremer Luxushotel für die Bewirtung zuständig gewesen – diese Aufgabe hatte es dem damaligen Caterer Günther Kummerländer abgeluchst, der das Tonhallen-Catering zuvor zehn Jahre lang inne gehabt hatte.