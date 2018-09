Villingen-Schwenningen Neue Technik für Panthers

VS-Schwenningen. Es tut sich einiges in der Deutenberghalle. Damit ist trotz der beendeten Sommerferien jedoch nicht der Sportunterricht der Schulen gemeint, sondern die Einrichtung der neuen Technik für die Heimspiele der Wiha Panthers. Dazu gehören unter anderem eine leistungsstärkere Lichtanlage oder für den Basketballsport spezialisierte Anzeigetafeln. Für die Arbeiten ist die große Halle seit Anfang vergangener Woche bis voraussichtlich Freitag, 21. September, gesperrt. Schon tags darauf steigt das erste Heimspiel der Schwenninger Basketballmannschaft.

Die Wiha Panthers schafften im vergangenen Jahr den sportlichen Aufstieg aus der Regionalliga in die höhere Spielklasse. Dieser Aufstieg, genauer gesagt das Erhalten der neuen Spiellizenz, ist allerdings an Auflagen gebunden, die auch – oder vor allem – Bereiche abseits des sportlichen Geschehens betreffen (wir berichteten). So verlangt die 2. Basketball Bundesliga Pro B, in der die Panthers ab dem 22. September antreten möchten, einige Änderungen in der Deutenberghalle.

Eine der erwähnten Vorgaben ist eine Lichtanlage mit einer Beleuchtungsstärke von mindestens 700 Lux. Deren Installation wurde im Lauf dieser Woche größtenteils abgeschlossen. Fünf neue Lichtbänder sorgen nun in der Spielstätte der Panthers für die geforderte Helligkeit. "Es fehlt nur noch die über Batterien laufende Notbeleuchtung, die im Falle eines Stromausfalls übernimmt. Die wird wahrscheinlich am Montag installiert", erklärte ein Hausmeister der Anlagen am Deutenberg im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.