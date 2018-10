Villingen-Schwenningen Neue Stühle – neues Programm

Mit "Bilder einer Ausstellung" nach der Musik von Modest Mussorgsky, gelang es, das Schaffen von berühmten bildenden Künstlern des 20. Jahrhunderts wie Josef Beuys, Ives Klein, Pablo Picasso, Paul Klee oder auch die Nana-Figuren von Niki de Saint Phalle auf unterschiedlichste Weise und passend zu den jeweiligen malerischen Stilen in Szene zu setzen. Anmutig war die Choreografie "Blues in a-minor" anzusehen – getanzt wurde ein reizvolles Duett zu einer Jazzversion, das die Vorstellung von Geschlecht und Identität in Frage stellte. Klassisch und doch kreativ interpretiert wurde der berühmte Schwanensee – ein Pas de six zur Musik von Peter Tschaikowsky. Die eigene Diplomarbeit in Choreografie, Evanesce, tanzte Lotte James mit verhaltenen Bewegungen. Es war "ein Solo zu zweit", so Ivan Liška – der Körper in Weiß, die Seele in Schwarz, widergespiegelt wurde die Suche nach sich selbst.