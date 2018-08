Villingen-Schwenningen Neue Sonderschau für das Jahr 2019

VS-Schwenningen/Köln. Ob analog oder digital: Das breit gefächerte Angebot von Deutschlands größter Spiele-Roadshow "Games for Families" lässt die Herzen von Spiele-Fans zwischen fünf und 99 Jahren höher schlagen. Das Besondere: Alle gezeigten Titel kommen ohne exzessive Gewaltdarstellung aus und bieten großen Spaß für die ganze Familie.

In der neuen Sonderschau auf der Südwest Messe werden die Spiele wirkungsvoll in Szene gesetzt, dürfen vor Ort ausprobiert und nach Belieben getestet werden, verspricht die Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH in einer Pressemitteilung. Im Fokus stünden dabei vor allem interaktive Spiele mit Mehrwert für alle Altersklassen – sei es Reaktionsgeschwindigkeit, Koordination, Wissensaufbau oder Fitness für Körper und Geist. Verschiedene Schwierigkeitsgrade forderten "Profizocker" genauso heraus wie Gelegenheitsspieler. Um ein sorgenfreies Spielerlebnis zu garantieren, würden alle angebotenen Titel von einem unabhängigen Expertenbeirat aus Psychologen, Pädagogen und Fachjournalisten geprüft.

"Die Südwest Messe ist jedes Jahr ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Die Sonderschau ›Games for Families‹ passt ideal in unser Konzept, dass man Dinge anfassen, ausprobieren, vergleichen und sich beraten lassen kann", betont Messe-Chefin Stefany Goschmann. "Hier ist Interaktion angesagt, hier soll man gemeinsam Spaß haben und spielerisch lernen. Wir freuen uns, dass wir unseren Besuchern im nächsten Jahr dieses besondere Highlight bieten können."