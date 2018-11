Villingen-Schwenningen Neue Skater-Anlage

Rund 15 Interessierte – vom zehnährigen Scooterfahrer mit seinem Vater bis zum semi-professionellen Skater – nutzten vergangenen Samstag die Gelegenheit, ihre Ideen und Wünsche für die neue Anlage am Klosterhof beim ersten Workshop-Tag im Jugend- und Kulturzentrum K3 einzubringen. Der beauftragte Planer Christian Thomas vom Büro Skateshapes aus Kiel hat von seinem Büro konzipierte und gebaute Skateanlagen erläutert und auch verschiedene Aspekte, die wichtig bei der Planung eines solchen Parks sind, beleuchtet. Nach der Präsentation wurde in kleinen Gruppen weitergearbeitet und der "Wunsch-Skatepark" als Zeichnung oder Collage aufs Papier gebracht oder sogar mit Knetmasse modelliert. "Die Skater wünschen sich für Villingen-Schwenningen einen eher ›Street-lastigen‹ Skatepark", fasst Gärtner den produktiven Nachmittag zusammen. Auf dieser Grundlage erarbeitet Christian Thomas – selbst Skater und Kenner der Szene – einen Entwurf, der beim zweiten Workshop am Samstag, 1. Dezember, im Jugend- und Familienzentrum Spektrum (Alleenstraße 16, Stadtbezirk Schwenningen) vorgestellt werden soll.

Mitmachen erwünscht

Alle Skater-, Scooter- und BMX-Fahrer sind auch an diesem Nachmittag ab 14 Uhr zum Mitmachen aufgerufen. Der Entwurf soll bei diesem Treffen in seinen Details gemeinsam mit den Interessierten diskutiert und dann zum Abschluss gebracht werden, so dass einem Baubeginn im kommenden Jahr nichts mehr im Wege steht.