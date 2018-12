Villingen-Schwenningen Neue Regionalachse

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Landesentwicklungsachsen sind bisher schon im Regionalplan aufgeführt. Diese sind Villingen-Schwenningen-Rottweil-Oberndorf-Sulz; Villingen-Schwenningen-Rottweil (-Balingen); Villingen-Schwenningen-Donaueschingen-Geisingen/Immendingen-Tuttlingen (-Meßkirch); Villingen-Schwenningen-Donaueschingen-Geisingen/Immendingen; Villingen-Schwenningen-Donaueschingen-Blumberg (Schaffhausen); Villingen-Schwenningen-Donaueschingen (-Titisee-Neustadt), Villingen-Schwenningen-St. Georgen-Triberg (Haslach, Hausach, Wolfach) und Rottweil-Spaichingen-Tuttlingen). Eine der neuen Achsen soll von Blumberg an die Regionsgrenze geführt werden. Die neue regionale Entwicklungsachse im Südwesten der Region wird dann von VS nach Donaueschingen, Blumberg in Richtung Stühlingen geführt werden und damit eine "leistungsfähigere Anbindung an den Hochrhein und über Waldshut-Tiengen in die Schweiz gewährleisten. "Sie knüpft damit an die im aktuellen Regionalplan-Fortschreibungsentwurf des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee bis zur Regionsgrenze dargestellte regionale Entwicklungsachse Lauchringen - Wutöschingen - Stühlingen (-Blumberg) an", heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Der überwiegende Teil der neuen Achse befinde sich damit in der Nachbarregion und solle durch die Verlängerung auf dem kurzen Teilstück von der Regionsgrenze bis Blumberg fortgesetzt und vervollständigt werden. "Die räumlichen Verpflechtungen werden bereits auf dieser kurzen Relation durch täglich gut 200 Berufspendler zwischen Blumberg und Stühlingen ersichtlich." Im weiteren Verlauf in Richtung Süden seien die Berufspendlerströme deutlich intensiver.

Entlang der geplanten Entwicklungsachse befinde sich die B 314 und erschließe dort wichtige gewerbliche und industrielle Standorte, was neben dem Berufspendlerverkehr auch mit Schwerlastverkehr auf dieser Achse verbunden sei.

Vorteile für Städte und Gemeinden