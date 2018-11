Villingen-Schwenningen Neue Lieder auch zum Mitsingen

In einem modernen Gottesdienst werden ab 10 Uhr traditionelle und neue Lieder zu hören und zum Mitsingen sein. Der Chor aus Niedereschach/Dauchingen unter der Leitung von Thomas Schneider freut sich auf viele Gäste.

Der Gospelchor gehört zur evangelischen Jakobusgemeinde in Niedereschach/Dauchingen. "In unserer Gemeinde unterstützen wir musikalisch die Gottesdienste und veranstalten unsere Jahres- und Adventskonzerte. Unser Chor ist aufgeschlossen für Neues und singt gerne auch in anderen Kirchengemeinden oder Projekten mit", zeigt der Chor auf. Cross Notes besteht aus Sängern jeden Alters von Nah und Fern, die der Spaß am Singen verbindet.

"Gospel and More ist das Motto unseres Dirigenten Thomas Schneider, der seit 2013 unseren Chor leitet und mit seinen Ideen und musikalischem Können unsere Proben und Auftritte bereichert", informiert der Chor weiter. "Wer bei uns mal reinschnuppern möchte, ist herzlich willkommen. Wir freuen uns immer über neue Gesichter und proben jeden Donnerstag ab 20 Uhr in der evangelischen Kirche in Niedereschach. Wem das Zuhören mehr liegt als das Singen, kann unseren Chor mit einer passiven Mitgliedschaft im Förderverein der Jakobus-Chöre unterstützen", so Cross Notes.