VS-Villingen. Am Dienstag, 16. Oktober, 9.30 bis 11 Uhr, beginnt ein neue VHS-Krabbelgruppe unter der Leitung von Andrea Reiner in der Seniorenresidenz am Kaiserring in Villingen. Dieser pädagogisch begleitete Kurs möchte Eltern in alltäglichen Erziehungs- und Entwicklungsfragen Begleitung, Unterstützung und Orientierung bieten, teilt die Volkshochschule mit. Durch altersspezifische Lieder, Spiele und weitere Anregungen werden die Kinder in ihrer Entwicklung gefördert. In einem überschaubaren und gut strukturierten Rahmen machen sie erste Gruppenerfahrungen. Den Eltern bietet sich die Gelegenheit zum Austausch in lockerer Atmosphäre.