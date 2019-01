Villingen-Schwenningen Neue Klänge für die neue Halle

VS-Schwenningen. Bei ausgesprochen guter Stimmung wurde am Samstag die Mitgliederversammlung der Stadtmusik Schwenningen durchgeführt. Alle Musiker freuen sich auf die neue Neckarhalle, die für die Stadtmusik maßgeschneidert ist, wie der Vorsitzende Markus Welte bemerkte. Dazu nahm ein ebenso gut gelaunter Oberbürgermeister Jürgen Roth an der Sitzung teil, und musikalisch gesehen, war das vergangene Jahr auch erfolgreich. Die Stadtmusik verfüge über ein bemerkenswert großes Repertoire, womit es ihr immer wieder gelinge, die Zuhörer zu fesseln, zeigte sich Roth beeindruckt und wünschte den Musikern "allzeit gute Töne".

Markus Welte hatte sich die neue Neckarhalle genau angeschaut und zeigte sich rundum zufrieden: "Schwenningen hat eine neue gute Stube", schwärmte er. Das Jahreskonzert habe das Publikum in der Sporthalle der Hochschule für Polizei wieder begeistert: "Wir konnten wieder zeigen, was in uns steckt", so Welte. Bei dem Wertungsspiel in Waldorfhäslach zeigten sich die Zuhörer vor Ort begeistert, was die Wertungsrichter nicht ganz so sahen, bedauerte er. Bei dem Kirchenkonzert in der Johanneskirche im November überzeugte die Stadtmusik, auch durch verschiedene Solisten und Ensembles, und konnten anschließend 2000 Euro als Spende der Wärmestube überreichen.

Stark gefordert wurde die Stadtmusik an der Kulturnacht, wo nicht nur das große Blasorchester auftrat, sondern die Mitglieder die Bewirtung auf dem Muslenplatz übernommen hatte. Das Sommerfest, an dem alle Mitglieder, egal von welchem Orchester, mit anpackten, war ebenfalls ein voller Erfolg, freute sich Welte. Die Jugend zeigte sich von der Konzertreise nach Spanien begeistert und auch das Adventskonzert erhielt viel Lob.