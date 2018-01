Villingen-Schwenningen hat viel zu bieten – sogar das Rotlicht erstrahlt hier hell. Da geizt auch die Stadt als Arbeitgeberin nicht mit ihren Reizen. Nun weiß man zwar, dass sie in Form von den Parksündern hinterher hechtenden Politessen durchaus einen Teil ihres Geldes erfolgreich auf der Straße verdient. Diese Facette aber ist neu: Die Verwaltung setzt sich provokativ in Szene und stellt – natürlich potenziellen – Arbeitnehmern auf ihrer Homepage freizügig berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und lukrative Positionen in Aussicht – "auch auf horizontaler Ebene". Damit nicht genug: Auch im nächsten Punkt unter "Was wir bieten und was uns wichtig ist", weiß VS zu punkten – mit der "Nähe zum Vorgesetzten". Na, na, na, die Führungsspitzen der Stadtverwaltung plötzlich auf dem Schmusekurs? Das ist ja ein ganz neuer Silberstreif am Horizont(alen)!