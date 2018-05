Villingen-Schwenningen Neue Hoffnung für Karamba?

Verfügungen des Regierungspräsidiums führten dazu, dass aus Gambia stammende Auszubildende und Arbeitnehmer wie Jaiteh in der Region nicht mehr weiter beschäftigt werden können. In einem Brief an Strobl hinterfragt Klinge, warum Asylbewerber mit dem Entzug ihrer Beschäftigungserlaubnis rechnen müssen, wenn Passdokumente fehlen. "Gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels ist das ein unsinniges Ergebnis. Neben den Betroffenen selbst leiden auch unsere örtlichen Betriebe unter dieser prekären Lage", so Klinge. Diese schließlich lernten Mitarbeiter an, überwinden Sprachbarrieren "und stemmen auf ihre Kosten versäumte Integrationsmaßnahmen des Bundes". "Dieses Vorgehen kann, glaube ich, niemand nachvollziehen."