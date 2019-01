Villingen-Schwenningen Neue Halle, neue Technik, neuer OB

Dass es in der neuen Halle schon einiges abzustauben gibt, dafür sorgen Bärbel Noel und Jörg Schlenker. Die beiden Abstauber werden nach der symbolischen Reinigung von Gschell und Schemen wie jedes Jahr die Gäste auf die närrische Schippe nehmen. Das Jahr über haben sie manche Anekdote gesammelt. Wie jedes Jahr werden auch langjährige Mitglieder der Schwenninger Narrenzunft für ihre Treue geehrt.

Wenn auch die närrische Saison dieses Jahr länger ist als im Vorjahr – Fastnachtssonntag ist erst am 3. März – laufen die Vorbereitungen für die vielen Veranstaltungen der Narrenzunft auf Hochtouren, so auch auf den Eröffnungsball, der am 1. und 2. Februar unter dem Motto "Glanz, Glamour und (G)Klamauk" in der Neckarhalle stattfindet. Für die Macher gilt auch hier: es geht alles einfacher. Zwar habe die Zunft auch im Beethovenhaus alles hinbekommen, was sie machen wollte, aber nicht so komfortabel wie jetzt. Das närrische Zuschauervolk kann also gespannt sein.