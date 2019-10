Villingen-Schwenningen Neue Chancen auf Einfamilienhäuser

Auch in Weilersbach möchte die Stadtverwaltung reagieren. Das Plangebiet "Schlegelberg" in Verlängerung der Birnbergstraße ist 36 000 Quadratmeter groß und wird derzeit als Grünfläche genutzt. Möglich sind hier bis zu 46 Wohneinheiten, die ähnlich des Gebiets "Am Holenbach" entstehen sollen. Geplant ist eine Ringerschließung mit voraussichtlich zwei Bauabschnitten Auch hier hat der Ortschaftsrat bereits sein Ok gegeben.

Schwenningen

Weil in Schwenningen ebenso Flächen für Einfamilienhäuser fehlen, dass das Wohngebiet Strangen erweitert werden. Hierfür sind knapp 19 000 Quadratmeter vorgesehen. Im weiteren Verlauf der Canstatter Straße – zum Teil entlang des Nordring­ – sollen deshalb insbesondere kleinere Wohnhäuser realisiert werden können. Zur Komplettierung der Erschließungsstruktur soll die Cannstatter Straße und die Besigheimer Straße zu einem Ringstraßensystem umgebaut werden.

Villingen

In Villingens exklusivstem Wohngebiet, dem Kurgebiet, soll an der Oberförster-Ganter-Straße der Kurpark zwischen der Parkresidenz am Germanswald und dem Hotel am Kurpark überbaut werden. Realisiert werden sollen neben Einfamilien- und Doppelhäusern im Südwesten des Gebietes auch Mehrgeschosswohnungen zur Miete inklusive Tiefgaragen. Und: Die Stadt möchte dort sozialgeförderten Wohnraum haben. Geplant sind, entsprechend der Förderrichtlinien, 30 Prozent der dort geplanten Wohnungen als Sozialwohnungen auszuweisen.

Wie viele Wohnungen auf der insgesamt 43 000 Quadratmeter großen Wohnungen entstehen sollen, steht derzeit noch nicht fest. Im Zuge der Bebauung wird ein Großteil der bestehenden Grünflächen überbaut und es werden zahlreiche Gehölze gerodet.