Villingen-Schwenningen Neue Bürokratie im Reisebüro

Dies interessierte auch Marcel Klinge MDB, FDP, da nächstes Jahr die Evaluierung des neuen Rechts ansteht. Die beiden Tourismusfachfrauen Karen Leuchtner und Birgit Laschet berieten Drögemöller zu seinem Reisewunsch und dann wurde es zum bürokratischen Event. Das neue Pauschalreiserecht, eine EU-Richtlinie, ist gedacht zum Verbraucherschutz. Die neuen Vorschriften sind sehr detailreich. Viele Kunden seien durch die Informationsfülle überfordert und verunsichert. Klinge sagte dazu: "Europa ist auf dieser Ebene überreguliert. Diese sehr bürokratischen Regelungen sind wenig komfortabel für den Kunden und für die Mitarbeiter eine erhöhte Belastung." Klinge wünscht sich mehr ambitioniertes Mitdenken und Vereinfachung.

Drögemöller berichtete der Konzern hat 500 Reisebüros in Deutschland und weltweit stehen 8000 Reiseleiter zur Verfügung. Marcel Klinge sieht den Bedarf der Branche. Der Wirtschaftsfaktor Tourismus mit drei Millionen Beschäftigten in ganz Deutschland sieht er als sehr bedeutsam an. Auch hier in der Region ist Tourismus ein schwergewichtiger Wirtschaftsfaktor. Deshalb wird sich Klinge für die Sensibilisierung der Bedürfnisse der Branche in Berlin einsetzen.