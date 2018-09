Villingen-Schwenningen Neue Botschafter

Die Bonndorfer Unternehmerin Marie-Luise Adler folgt auf Elisabeth Adler-Gößmann, die nicht mehr kandidierte, und zeichnet verantwortlich für Marketing und Kommunikation des Verbandes. Auch Dietmar Kalbacher stellte sich nicht mehr zur Wahl. Der Bereich der Finanzen obliegt nun dem neuen Vorstandsmitglied Andreas Göhring, Geschäftsbereichsleiter aus Blumberg. "Wir danken Frau Adler-Gößmann und Herrn Kalbacher für ihr großes Engagement, das sie in die Verbandsarbeit eingebracht haben", so Hans Schnekenburger. "Gleichzeitig begrüßen wir Marie-Luise Adler und Andreas Göhring als neue Vorstände." Die komplexen Aufgaben, welchen sich die ehrenamtlichen Vorstände stellen, reichen von der Gestaltung der strategischen Ausrichtung des Verbandes, zu der auch der umfassende Schutz der weltweit beliebten und bekannten Schinkenspezialität gehört, bis hin zur zeitgemäßen Ansprache von Verbrauchern. Der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller wurde 1989 gegründet. Ihm gehören 13 Betriebe und drei Innungen an, die über 95 Prozent aller Hersteller in der Region Schwarzwald repräsentieren.