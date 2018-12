Villingen-Schwenningen Neue Aussichten mit dem Panoramabus

Zwischen Thurner und Neustadt fährt der Bus teilweise übers Jostal, teilweise über Waldau, sodass die Fahrgäste unzählige Möglichkeiten haben, auf Ski- und Wandertouren zu gehen oder in gemütlichen Wirtschaften einzukehren.

Die Bedingung für die Durchbindung der Fahrten war, dass der Panoramabus ohne Unterbrechung das ganze Jahr über fährt. Der Schwarzwald-Baar-Kreis, der den Panoramabus seit 2013 finanziert, hat die Kosten für die zusätzlichen Wochenenden übernommen und damit dieses attraktive Angebot ermöglicht.

In einer Stunde zu den Schneebergliften in Waldau

Am 17. Dezember wurde der neue Panoramabus offiziell eingeweiht. Vertreter des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis und von Südbadenbus stellten Bürgermeistern und Touristikern sowie den Verkehrsverbünden der Region das neue Angebot vor.

Barbara Kollmeier, Verkehrsdezernentin des Landratsamtes, betonte, dass das neue Angebot noch viel kundenfreundlicher ist. "Die Fahrgäste können jetzt bequem von Triberg oder Furtwangen über eine schöne Panoramaroute in den Hochschwarzwald gelangen."

So erreichen beispielsweise Gäste des Schwarzwald-Baar-Kreises die Schneeberglifte Waldau in gut einer Stunde. Das Badeparadies in Titisee ist mit Umstieg in Neustadt in knapp zwei Stunden erreicht. Gäste aus dem Hochschwarzwald kommen mit dem Panoramabus beispielsweise bequem zum Weihnachtszauber in Triberg.

Auch Markus Jehle, Leiter der Südbadenbus-Niederlassung Villingen findet die neue Lösung gelungen und sagt: "Wir hoffen, dass viele zusätzliche Fahrgäste diesen Luxus zu schätzen wissen und nutzen."