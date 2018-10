VS-Villingen. Zum Artikel "Neue Jugendverkehrsschule ist das Ziel" erklärt Hans-Joachim Schleusener, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, zur Finanzierung: Es sei nicht richtig, dass "sich die Kreisverkehrswacht vorgenommen hat, rund eine Million Euro beizusteuern". Dies erwecke den Eindruck, die Kreisverkehrswacht habe Mittel in Höhe von mindestens einer Million Euro als Vereinsvermögen, was bei weitem nicht der Fall ist. In einem solchen Falle wäre die Finanzierung der neuen Schule auch weitestgehend abgeschlossen, so dass eine Beteiligung weiterer Sponsoren, wie zum Beispiel des Rotary-Clubs sowie der Stadt und des Landkreises, kaum mehr notwendig wäre. Richtig ist aber, dass die Kreisverkehrswacht einen eventuell notwendigen Neubau finanziell nicht allein stemmen kann, weshalb eine erhebliche Beteiligung von Sponsoren sowie der Kommunen und des Lankreises unabdingbar ist.