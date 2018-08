Villingen-Schwenningen Neubau als Zeichen des Wandels

Villingen-Schwenningen. Rund fünf Millionen Euro hat das Unternehmen, das sich im Bereich der Elektronik-Entwicklung und Elektronik-Fertigung weltweit einen Namen gemacht hat, in den Neubau Auf Herdenen investiert. Nach rund einjähriger Bauzeit konnte der 4500 Quadratmeter große Entwicklungs- und Produktionsstandort fertiggestellt werden.

Hier wurden mit dem Umzug im November die beiden Elektronikdienstleister der Jopp-Gruppe, die Jopp Electronics GmbH mit dem bisherigen Standort in Rottweil-Neufra und die VES GmbH (bisheriger Standort in St. Georgen) zusammengeführt. "Jopp wandelt sich vom ehemaligen Handwerksbetrieb zum Industrieunternehmen mit mittlerweile fast 100 Mitarbeitern, die Tendenz ist weiter wachsend", berichtet Jennifer Pflaum, Assistentin der Geschäftsführung. Das Ziel des Unternehmens sei es, die Bekanntheit in der Region zu erhöhen – vor allem vor dem Hintergrund des derzeitigen Mitarbeiteraufbaus in den Bereichen Entwicklung, Vertrieb und Produktion. Pflaum: "Die Auftragslage ist aktuell sehr hoch, im Hinblick auf die Zukunft haben wir deshalb auch eine interne Modernisierung gestartet." So will das Unternehmen, das Standorte in der ganzen Welt vorweisen kann, für die Zukunft gewappnet sein. Mit dem Neubau in Villingen-Schwenningen wurde damit ein wichtiges Zwischenziel erreicht.

Obwohl der Umzug bereits im November stattfand, hatte sich Jopp dazu entschieden, die Einweihung erst Ende September diesen Jahres zu feiern. Die Priorität sei es gewesen, die internen Abläufe im neuen Gebäude und die Vorgehensweise der beiden Unternehmen sinnvoll zusammenzuführen. An der Feier am 28. September werden neben den Mitwirkenden am Bau, den Geschäftsführern aus der Jopp-Gruppe sowie den Mitarbeitern mit Familien auch Oberbürgermeister Rupert Kubon teilnehmen.