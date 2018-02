Villingen-Schwenningen Neid beim Thema Hubschrauber im Rettungsdienst

In den Diskussionen in Südbaden ist Feuer drin. Emotionen kochen hoch, wenn es um das Thema Hubschrauber im Rettungsdienst geht. Weil die Klinik in Bad Säckingen geschlossen werden soll, läuft die Suche nach einem möglichst zentralen Standort für ein Zentralkrankenhaus am Hochrhein auf Hochtouren – geht es nach der Björn-Steiger-Stiftung am liebsten ergänzend mit Hubschrauber-Landeplatz für den Hochrhein in Rickenbach-Hütten. Doch das Innenministerium verweigert bislang die Betriebsgenehmigung – eine Entscheidung, die auch mit Blick auf Villingen-Schwenningen und den dort stationierten, ersten 24-Stunden-Hubschrauber landesweit fiel.

Staatssekretär Martin Jäger wandte sich nun nämlich in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, an diverse politische Entscheidungsträger in der Region Südbaden und nahm deutlich Wind aus der Debatte: "Der Landkreis verfügt damit über eine der höchsten Hubschrauberdichten im Land und hat nach unserem Kenntnisstand in den Nachtstunden sogar die höchste 24-h-Hubschrauberdichte bundesweit." Grund dafür ist mitunter "Christoph 11", der Hubschrauber aus Villingen-Schwenningen. Er hebt nämlich auch in Richtung Waldshut-Tiengen ab. 89-mal wurde er im vergangenen Jahr "in den Landkreis Waldshut-Tiengen alarmiert", erklärt Stefanie Kapp, Pressereferentin bei der DRF Stiftung Luftrettung, auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. 66 der Einsätze seien Notfalleinsätze gewesen, 23 dringende Transporte zwischen Kliniken.

Und selbst nachts tut Christoph 11 seinen Dienst auch für die Region Südbaden. Insgesamt war der Nachthubschrauber, der erst seit Oktober in der Doppelstadt, gegenüber des Kreisklinikums stationiert ist, in der fliegerischen Nacht von Oktober bis Dezember 90-mal im Einsatz (21 Notfalleinsätze, 69 Transporte zwischen Kliniken).