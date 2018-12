Villingen-Schwenningen Neckarschüler lernen das "Raufen nach Regeln"

Judotechniken konnten den Grundschülern an den nur vier Kurstagen kaum beigebracht werden. Sie erhielten aber einen Einblick in Haltegriffe und einen ersten Wurf. Fallübungen nahmen die Angst vorm Hinfallen und förderten den Mut zu eigenen Aktionen. Wer mehr lernen will, muss das abendliche Judotraining besuchen. Dieses findet jeweils montags und freitags von 17.30 bis 19 Uhr in der Turnhalle der Neckarschule statt.