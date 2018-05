Villingen-Schwenningen Neckarpark: Beschwerdebrief an Stadt

Ob es aufgrund der jüngsten Vorfälle erneute Gespräche mit den Betroffenen gebe, konnte Falke nicht beantworten. Lärmbelästigungen könnten aber bei der Stadt gemeldet werden, und der kommunale Ordnungsdienst werde im Rahmen seiner personellen Kapazitäten vor Ort gehen und den Lärm unterbinden, gegebenenfalls auch einen Platzverweis aussprechen, so wie es bei der Aktion am Freitag geschehen sei. Ob es schon ausreiche, die Holzpodeste zu entfernen, oder ob sich die jungen Leute dann trotzdem auf den Rasenflächen aufhalten, sei schwer zu sagen. Neckarpark und Möglingshöhe würden wie alle anderen Bereiche im Stadtgebiet regelmäßig vom kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert, so Falke weiter. Eine Parkordnung gebe es nicht. Es gelte die Polizeiverordnung, in der auch die Ruhestörung und der Schutz vor Verunreinigungen geregelt sind.

Was das Reinigen öffentlicher Flächen am Wochenende betrifft, erklärt Falke, dass dies zum Beispiel nach dem Wochenmarkt oder nach Veranstaltungen geschieht. "Jedoch würde es deutlich mehr Personal benötigen, wenn darüber hinaus an anderen Stellen im Stadtgebiet an den Wochenenden gereinigt werden müsste. Die 13 Mitarbeiter, die für die Stadtreinigung zuständig sind, suchen direkt am Montag solche Gebiete auf, um für Ordnung zu sorgen."

Bei dem Einsatz am Freitag sind laut Madlen Falke mehrere Personalien festgestellt worden, darunter auch die von drei "sehr jungen Personen". Die Eltern der Jugendlichen erhielten jetzt einen Elternbrief. Allen sei ein Platzverweis ausgesprochen worden.