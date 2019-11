Villingen-Schwenningen Neckarhalle wird zum Spukschloss

Villingen-Schwenningen - Bei der Halloween-Party in der Schwenninger Neckarhalle standen die Besucher schon am Eingang Schlange. Drinnen drängten sich die Gruselgestalten dicht an dicht. Skurrile Gestalten, ein mit Spinnenweben dekorierter Eingangsbereich, Feuerfackeln und leuchtende Kürbisse verwandelten die Neckarhalle in ein waschechtes Spukschloß.