Villingen-Schwenningen Neckarhalle: Nur ein Unternehmen gibt ein Gebot ab

Villingen-Schwenningen (cos). Oberbürgermeister Rupert Kubon informierte den Gemeinderat am Mittwochabend über eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von rund 300 000 Euro für diese Maßnahme. Die Firma Schöppler aus Messkirch sei "die einzige, die überhaupt ein Gebot abgegeben hat", so Kubon. Per Eilentscheidung sei diese Aufgabe vergeben worden, um die Maßnahmen zügig in Gang zu bringen.