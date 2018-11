Villingen-Schwenningen Neckarbrücken-Sperrung: Donnerstag wieder freie Fahrt

"Das ging jetzt doch flott. Fast schneller, als man erwartete. Da hat die Firma Storz in den vergangenen zwei Wochen noch mal ganz schon was gearbeitet", lobt Karl-Friedrich Ziegler anerkennend. Ziegler ist im städtischen Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten tätig und für die Brücken im Stadtgebiet zuständig.

Brücken- und Asphaltbauarbeiten fertiggestellt

Auf dem jüngst fertiggestellten, neuesten Exemplar im Kreuzungsbereich Lupfenstraße/In Rammelswiesen erklärt Ziegler am Dienstagnachmittag die letzten Arbeitsschritte bis zur Öffnung: "Der Hauptteil der Arbeiten bestand in der vergangenen Woche neben dem Setzen der Bordsteine darin, die drei Schichten, aus denen der Straßenbelag besteht, aufzutragen." Die unterste Schicht sei eine bituminöse Trageschicht, darauf komme eine Binderschicht aus grobkörnigem Asphalt. "Am Freitag und Samstag hat die Firma Storz zuletzt noch die Fahrbahn aufgetragen. Also den feinkörnigen Asphalt, den man auch Deckschicht nennt", erklärt Ziegler. Damit ist die Brücke so weit, um für den Verkehr geöffnet zu werden. "Am Donnerstag, im Lauf des Nachmittags, wird die Fahrbahn freigegeben."