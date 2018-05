Villingen-Schwenningen Neben Erster Hilfe gibt es auch Spiel und Sport

Nicht nur Erste Hilfe, auch politische und psychosoziale Kenntnisse sowie Rotkreuz-Wissen wurden den jugendlichen Teilnehmern abverlangt, wobei Spiel, Sport und Spaß nicht zu kurz kamen. Das neue Verwaltungs- und Ausbildungszentrum in der Albert-Schweitzer-Straße erwies sich dabei als idealer Austragungsort. Die Arbeit hatte für die Teilnehmer schon in ihren Gruppenstunden begonnen mit einem selbst gedrehten Video als Werbung für die aktuelle JRK-Kampagne "Was geht mit Menschlichkeit?".

Folgen einer Schlägerei

Vor Ort mussten die Jugendlichen in der Kategorie "musisch-kulturelle Aufgabe" unter dem Motto "Gut für mich" Erholungsstrategien für gestresste Schüler entwickeln. Die klassische Erste Hilfe hieß es nicht nur in der Theorie zu beherrschen, sondern anhand der von Helfern realistisch dargestellten Folgen einer Schlägerei im Zeltlager auch praktisch anzuwenden – inklusive der sogenannten "psychosozialen Notfallbetreuung", also der Beruhigung der Kontrahenten. Die älteren Teilnehmer hatten einen verunfallten Skateboarder zu versorgen. In der Kategorie "politische Bildung" hatten die Jugendlichen einen Brief an den Bürgermeister ihrer Stadt zu verfassen, in dem sie um die Genehmigung einer JRK-Werbeaktion baten.