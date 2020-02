Villingen-Schwenningen Nazi-Vorwürfe: Sieben Polizeischüler suspendiert

Villingen-Schwenningen/Lahr - Die Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen hat sieben Schüler vom Dienst suspendiert, weil sie rechtsextremes Gedankengut in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe ausgetauscht haben sollen. Es habe sich um nationalsozialistische, antisemitische und frauenfeindliche Äußerungen gehandelt, teilte die Hochschule für Polizei am Mittwochmit.