Villingen-Schwenningen Zuschauer jubeln Hästrägern zu

VS-Villingen. Schon 1924 hatte sich der Vorläufer der heutigen Vereinigung Schwäbisch- Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Villingen gegründet, blickte Hansjörg Fehrenbach, langjähriger Archivar der Villinger Narrozunft im Buch "Masquera – Die Historische Villinger Fasnet", das zu deren 125-jährigen Bestehen 2007 erscheinen war, auf die Geschichte zurück.

Wie Fehrenbach recherchiert hat, nahm die Zunft vier Jahre später mit 41 Erwachsenen und zwei Kindern am Oberdeutschen Narrentreffen in Freiburg teil. Dieses habe alle in der VSAN zusammengeschlossenen Zünfte darin bestärkt, alljährlich solche Ereignisse zu organisieren, erläutert Ingeborg Rüth in ihrem Beitrag zum Fest in Villingen vor 90 Jahren in der neuen Ausgabe des Journals Schwäbisch-Alemannischer Fastnacht. Und die Narrozunft habe sich gleich im Oktober dafür beworben, als Gastgeber für das erste dieser Narrentreffen aufzutreten, erklärt Fehrenbach. "Am 12. Januar 1929 trafen sich 21 Zünfte zu einem Festabend in der Tonhalle und am nächsten Tag gab es mit diesen Zünften einen Umzug durch die Stadt", heißt es in seinem Beitrag. Das sei auch das erste Auftreten der Villinger Bürgermiliz gewesen.

Die Altvillinger Bürgerkavallerie-Vertretung, Tambouren und Musik in Altvillinger Bürgermilitäruniform, Altvillinger Bürgermiliz aus dem 18. Jahrhundert, eine Ehrengruppe Altvillingerinnen und das Präsidium führten laut Programm den Zug an, der sich beim Bertholddenkmal aufstellte. Dann folgten aus Württemberg die Zünfte aus Rottweil, Oberndorf, Aisteig, Rottweil-Altstadt, Schramberg und Hechingen. Aus Baden waren Hästräger aus Donaueschingen, Engen, Möhringen, Löffingen, Elzach, Haslach, Gengenbach, Pfullendorf, Hüfingen, Laufenburg, Waldshut, Bräunlingen, Überlingen, Stockach, Bad Dürrheim und natürlich aus Villingen zu bewundern.