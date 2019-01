Villingen-Schwenningen Narrozunft peppt Fassade der Zehntscheuer mit Figuren der Fasnet auf

Der Unterstützung kann er sich wohl sicher sein, bei der Präsentation erntete er jedenfalls schon mal viel Applaus für diese Idee, die Ehrenratsherr Hansjörg Fehrenbach mit ausgeheckt und die Konturen der Figuren entworfen hat. Nach den ersten Gedanken, auf das Gemäuer etwas zu malen, habe Fehrenbach zum Stift gegriffen und die Figuren skizziert. Der erste Entwurf habe bei allen Gefallen gefunden, bei der Narrozunft ebenso wie bei der Baubehörde und dem Landesdenkmalamt, so dass die Umsetzung genau dieser Szene geplant ist, erklärte Säger.

20 000 Euro seien für die Restaurierung der Fassade in den Rücklagen der Zunft eingestellt, also gelte es, 15 000 Euro an Spenden zu gewinnen. Mit einer besonderen Aktion: Für jede Figur ist eine Patentante oder ein -onkel gesucht. Während der Narrosome für 100 Euro zu haben ist, sind für einen Narro und den Wueschtvatter 500 Euro fällig, Stachi, Morbili und Wuescht gibt es für 300 Euro. Und für einen Stadtmusiker müssen die Paten 150 Euro hinblättern. Es sei aber auch möglich, sich mit einer geringeren Summe in das Projekt einzubringen, betonte Säger, es gebe ja auch Pflastersteine. Alle Unterstützer wolle die Zunft auf einer Tafel verewigen. Nach letzten Absprachen stehe das Gerüst im Mai oder Juni, steckte der Zunftmeister den Zeitrahmen ab.

Auch für den neuen Oberbürgermeister Jürgen Roth ist die Fassadensanierung ein gelungenes Projekt, das einmal mehr zeige, dass die Zehntscheuer das Zentrum der Narrozunft ist. Kaum im Amt, hatte er auch gleich seinen ersten närrischen Auftritt, den er für manch witzigen Seitenhieb, aber auch politische Statements nutzte. Die Lacher auf seiner Seite hatte er, als er sich erleichtert zeigte, dass seine Mitkonkurrentin Fridi Miller kein Mitglied der Narrozunft ist. Sonst würde sie sicher die Möglichkeit nutzen, auch die Wahl von Anselm Säger als Zunftmeister anzufechten.