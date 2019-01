Villingen-Schwenningen Narren übernehmen die Herrschaft

Der bunt geschmückte Baum aus dem "Kindernarrenbaumwald" wurde – noch liegend – am Freitagnachmittag in einem kleinen, von Oberbaumsteller Peter Meder und seinem roten Dutzend an Baumstellern angeführten Zug vom Hochgericht an das Außengelände des Familienzentrums herangeführt.

Dem Baum folgten einige kleine und große Ziegelbuben-Hästräger und die Jugendkapelle der Stadtharmonie Villingen unter der Leitung von Benno Kilzer. Das bunte Bild perfekt machten die Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte, die sich schon einmal in das eine und andere Häs geworfen hatten.

Heißer Punsch für Akteure und Publikum