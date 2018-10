VS-Villingen (cos). Jetzt liegen die Vorschläge für neue Straßen- und Quartiersnamen in den ehemaligen Kasernenarealen Lyautey, Man gin und Welvert auf dem Tisch. Die Quartiere sollen umbenannt werden und zwar in "Im Brühl Süd" (Welvert), "Im Brühl Ost" (Mangin) und "Im Brühl West" (Lyautey). Der Platz im Mangin-Areal soll ein "Platz der Demokratie" werden, zwei Straßen sollen nach Lina Springmann (Villingerin, die ein Konzentrationslager überlebte) und Lioba Dorner (1911 die erste Frau, die in ein Gremium des Gemeinderats in Villingen berufen wurde) benannt werden. Drei Straßen im Bereich Lyautey sollen nach Oskar Peterson (Jazz-Pianist, der im MPS-Studio aufnahm), Simone Veil (einst Präsidentin des Europaparlaments, aus Frankreich) und Christel Pache (frühere Volkshochschulleiterin) heißen. Die Richthofen­straße, so der Vorschlag, könnte man Morand Faust, einem französischen Kriegsgefangenen, benannt werden.