Villingen-Schwenningen Nahostexperte stellt Buch vor

VS-Villingen. In seinem neuen Buch "Armageddon im Orient. Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt" blickt Nahostexperte Michael Lüders hinter die Kulissen und enthüllt nach eigenen Angaben, was ansonsten selten zu lesen und zu sehen ist. Zu hören ist die Vorstellung bei Wolfgang Niess, im Kleinen Saal des Theaters am Ring.

Das Atomabkommen mit dem Iran ist Geschichte: Die Zeichen stehen auf Sturm. Warum aber haben die USA es aufgekündigt, gegen den erklärten Willen der Europäer? Obwohl sich Teheran an alle Verpflichtungen hält? Worum geht es in diesem Konflikt? Um die Eindämmung eines "Schurkenstaats" oder aber die Vorherrschaft in der Region? Gewohnt anschaulich erklärt Michael Lüders die Hintergründe und macht deutlich: Ein Angriff auf den Iran hätte kein westlich orientiertes Regime in Teheran zur Folge, sondern Armageddon im Orient – mit katastrophalen Folgen auch für Europa.

Michael Lüders studierte Publizistik, Islam- und Politikwissenschaft in Berlin und zwei Semester lang arabische Literatur in Damaskus. Nach seiner Promotion über das ägyptische Kino war er unter anderem als Dokumentarfilmer für den SWR und als Nahostkorrespondent der "Zeit" tätig. Seit 2004 ist er freiberuflicher Politik- und Wirtschaftsbeauftragter, Publizist und Autor. Darüber hinaus ist Lüders seit 2015 Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Nach seinen jüngsten Sachbüchern "Wer den Wind sät" und "Die den Sturm ernten", die wochenlang auf den Bestsellerlisten standen, sorgt nun auch sein neuestes Werk wieder für Diskussionen.