Villingen-Schwenningen Närrische Würdigung für witzigen Fußballtrainer

So gelinge es dem dienstältesten Trainer der Bundesliga immer wieder, in den Pressekonferenzen überzeugend mit launischen, närrisch-weisen Erklärungen und Deutungen die anwesenden Journalisten sowie die Öffentlichkeit in seiner ureigenen badischen Mundart zu verblüffen und damit in Erstaunen zu versetzen. "Seine trockene Art Sachverhalte zu erklären und seine Unbekümmertheit lassen ihn bei aller Ernsthaftigkeit des Bundesliga-Alltags zu einem wahren Spaßmacher, einen ›gewitzten Narren‹ werden. So wurde aus dem Metzgersohn ein Kulttrainer, ein Unikat, eine Ikone der Sprüche. Dass der wohl originellste Coach der Bundesliga neben Sport auch Germanistik und Geschichte studiert hat, erfreut uns ebenso, wie seine unverkennbaren, emotionalen lautstarken Eruptionen während und nach den Fußballspielen", so Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung. Dies und seine unverkennbare alemannische Abstammung, sein Bekenntnis zum Dialekt seien Gründe, ihm die "Goldene Narrenschelle" zu überreichen, weil er "schwätzt wie ihm de Schnabel gwachse isch." Oder, wie es die taz einmal schrieb: "Christian Streich ist ein Meister des Tränensackhüpfens und des Mundringmuskels."

In einer seiner legendären Pressekonferenzen des SC Freiburg hatte er im Überschwang noch versucht, die "Fasnet" und das "Schiebeschlage" historisch zu erklären und gar als Winteraustreibungskult zu deuten womit die Vereinigung nicht einverstanden ist: "Damit hat Christian Streich die christlich-religiösen Wurzeln der Fasnet aufs Übelste verleugnet", meint die Vereinigung. Neben VSAN-Präsident Roland Wehrle wird vor allem der derzeitige Narrenschellen-Träger Cem Özdemir Christian Streich laudieren.

Christian Streich wird der 14. Narrenschellen-Träger sein, wie unter anderem: EU-Kommissar Günther Oettinger, dem Geschäftsführer des Europa-Park Roland Mack, Frank Elstner, Tony Marshall, Guido Wolf sowie Wolfgang Thierse und Ministerpräsident Winfried Kretschmann, ARD-Aktuell Chefredakteur Kai Gniffke, die ehemalige Europaministerin Beate Merk und Wolfgang Bosbach.