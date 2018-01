Villingen-Schwenningen Nächtlicher Alkoholverkauf: Keine Sperrzonen?

Bei den Tankstellenbetreibern, in VS haben unter anderem die Shell-Tankstellen in der Villinger Gerwigstraße und in der Villinger Straße in Schwenningen rund um die Uhr geöffnet, hält man sich mit Auskunft hinsichtlich des nächtlichen Ansturms auf Hochprozentiges in VS bedeckt. "Was wir aber mit Blick auf die Diskussion zu dem Thema sagen können ist, dass der missbräuchliche Konsum von Alkohol das Problem ist. Dieses Problem lässt sich nicht über Verkaufsverbote an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten lösen", so die Aussage von Shell-Sprecherin Cornelia Wolber.

Mit Alkohol-Sperrzonen wurde dabei den Kommunen im Gegenzug ein Werkzeug an die Hand gegeben, um jene Probleme zu lösen. Städte und Gemeinde haben durch die Änderung des Polizeigesetzes nun die Möglichkeit, zeitlich und örtlich befristete Alkoholkonsumverbote auszusprechen. So sieht es zumindest die Theorie vor.

Doch in der Praxis scheint schon allein die Einrichtung dieser Zonen nicht ganz so einfach – schuld daran sind die Voraussetzungen und "Schwellenwerte", die in der Gesetzesbegründung genannt und von den Gemeinden berücksichtigt werden müssen, um diese Sperrzonen einzurichten. Das sieht zumindest der Gemeindetag Baden-Württemberg so. "Diese Schwellenwerte zielen leider am Bedarf vieler Gemeinden deutlich vorbei, was aus unserer Sicht natürlich kontraproduktiv ist", erklärt Pressesprecherin Kristina Fabijancic-Müller auf Anfrage unserer Zeitung.

Drei Punkte kritisch

Insbesondere drei Punkte sind aus ihrer Sicht kritisch und sorgen für hohe Hürden. So müsse beispielsweise bei einer Menschenmenge, von der eine Störung in solchen Bereichen ausgeht, mehr als 50 Personen dabei sein. Fabijancic-Müller: "In der Realität ist es so, dass auch nur fünf bis zehn ›Störer‹ ausreichen, um vor Ort durch Alkoholgelage permanent für Unruhe und Unmut zu sorgen."

Weiter könne aus Sicht des Polizeigesetzes erst von einem Brennpunkt die Rede sein, wenn mehr als 50 Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten pro Jahr an einem bestimmten Platz vorkommen, "das ist in kleineren Gemeinden ebenso schwierig", meint die Sprecherin. Sie kritisiert als drittes, dass in so genannten Sperrzonen deutlich mehr Vorfälle registriert werden müssen, als auf vergleichbaren Plätzen im Gemeindegebiet. Doch: "Manche Gemeinden haben aber überhaupt keine vergleichbare Fläche, sondern nur einen zentralen Platz."

Aus Sicht des Gemeindetages ist die Ermächtigungsgrundlage deshalb wohl speziell auf drei oder vier Großstädte im Land gestrickt worden. "Sie geht auf die Erfordernisse kleinerer Städte und Gemeinden gar nicht ein!"

Besteht in der Doppelstadt trotzdem die Möglichkeit, solche Sperrzonen – beispielsweise in der Färberstraße oder während der sommerlichen Gelage auf der Möglingshöhe oder dem Hubenloch – einzurichten? Diese Frage bleibt offen. Denn die Stadt erklärt auf Anfrage nur knapp, dass die Einrichtung dieser Zonen hier derzeit nicht angedacht ist.