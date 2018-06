Villingen-Schwenningen Nächster Halt: Belgien

Abiturient berichtet exklusiv aus Belgien

Zudem hatte er sich im englischsprachigen Raum orientiert, dachte aufgrund seines Bilingualen Zugs in der Schule dann aber auch über Frankreich nach. "Dass es am Ende jetzt Belgien ist, hätte ich mir zu Beginn nie vorstellen können." Doch nun, drei Monate vor Reiseantritt, weiß der 18-Jährige, dass es das Richtige ist: "Die Projekte in Frankreich hatten mir einfach nicht so zugesagt, wie das bei "Les Anémones".

Der Feiwilligendienst im Ausland wird vom Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Zudem gibt es noch ein Solidaritätsprogramm, wonach die Teilnehmer dazu angehalten sind, bis zu 3000 Euro selbst durch Unterstützer, Sponsoren oder Spender zu generieren. Auch Bastian Ruf, dessen Aufenthalt "glücklicherweise vom Bund gefördert wird", will sich dennoch darum bemühen, für das Solidaritätsprogramm zu sammeln. "Mein Auslandsjahr ist nicht gefährdet, wenn kein Geld zusammen kommt. Aber gelingt es mir Unterstützer zu finden, ermögliche ich anderen ebenfalls einen Freiwilligendienst, denen die Förderung durch den Bund verwehrt bleibt", schildert er seine Motivation. Die Mittel seien eben begrenzt und das Interesse an solchen Auslandsaufenthalten würden stetig steigen. "Ich würde gerne so nah wie möglich an die 3000-Euro-Marke herankommen." Doch für ihn zählt jeder noch so kleine Beitrag.

Bastian Ruf wird ab September in regelmäßigen Abständen exklusiv für den Schwarzwälder Boten von seinem Aufenthalt in Belgien, seinen Erlebnissen und vor allem der Arbeit, die er vor Ort verrichtet, berichten. Auf diesem Weg möchte er sowohl den Lesern mitteilen, wie ein vom Bund gefördertes Projekt abläuft, aber auch seinen Unterstützern die Möglichkeit geben, sich darüber zu informieren, wofür sie Geld gespendet haben.