Villingen-Schwenningen Nächste Breitseite gegen MPS-Macher

Am Dienstag platzt die Mail von Mathias Brunner-Schwer herein. Er kündigt an, nun das Finanzamt Villingen-Schwenningen einzuschalten. Ziel des Schreibens: "Es geht um die Überprüfung und Aberkennung der Gemeinnützigkeit des MPS Fördervereins durch das Finanzamt Villingen-Schwenningen." Die Gemeinnützigkeit, erklärt er sich weiter, sei dem Verein erst vor wenigen Tagen zuerkannt worden. Ein Brief sei bereits auf den Weg gebracht per Einschreiben. Warum Brunner-Schwer diese Breitseite abfeuert, erklärt er ebenfalls: Er sieht einen Verstoß gegen das Gemeinnützigkeitsrecht von Anfang an aufgrund der Eigentumsverhältnisse am Sachinventar des MPS Studios: Nach dem Gemeinnützigkeitsrecht, so argumentiert er, habe sich der Verein eine Satzung zu geben und sich auch daran zu halten. Dem Vorstand des MPS-Fördervereins sei aber von Anfang an bekannt, dass der Vereinszweck der Satzung nicht erfüllt werden könne, weil die Eigentümer des Sachinventars mehrfach schriftlich jede Nutzung oder Sichtung des Sachinventars untersagt haben. Die Eigentümer werden freilich beim Namen genannt: Ewald T.C. Pfeiler und dessen Partnerin sowie Mathias Brunner-Schwer. Auch der Name des Grundstücks-Eigentümers wird aufgeführt: Berthold Käfer. Juristisch klagen? "Sollen sie nur." Recht entspannt reagierte auch Töni Schifer, Vorstandsmitglied im Förderverein MPS-Studio, bereits im Vorfeld auf diese angekündigte Kampfansage, die nicht zum ersten Mal von Brunner-Schwer ausgesprochen wird. Angesichts des sich zuspitzenden Streits gerät Anderes in den Hintergrund: die ambitionierten Pläne, das Studio wiederbeleben zu wollen (wir berichteten).