Villingen-Schwenningen Nadia Murad ist "unglaublich starke Frau"

Im Rahmen des baden-württembergischen Sonderprogramms wählte Kizilhan später einige von ihnen aus und brachte sie nach Deutschland, um ihre Traumata aufzuarbeiten – so wie Nadia Murad.

Immer wieder mahnt Kizilhan die junge Frau vor dem Hintergrund des selbst schmerzlich Erlebten, sich nicht zu viel zuzumuten, achtsam mit sich selbst umzugehen, mit ihren Kräften hauszuhalten. Und jetzt "will die ganze Welt sie sehen", erzählt Kizilhan am Freitagmorgen im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch er konnte sie selbst noch nicht einmal sprechen – "sie ist gerade in den USA und stellt ihr Buch vor, ich komme nicht durch", sagt er und lacht leise. Ob der einst so gepeinigten jungen Frau, die den Genozid an den Jesiden 2014 überlebt, aber tiefe, vor allem seelische Wunden davongetragen hat, der Medienrummel nun zuzutrauen ist? "Natürlich ist sie stark genug, sonst wäre sie nicht aufgestanden", meint Kizilhan.

Sie erhebt ihre Stimme für alle Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden

Nadia Murad sei "die Stimme eines unterdrückten Volkes". Und er weiß um die Bedeutung, die der Friedensnobelpreis nun für die heute 25-jährige Jesidin hat. Zum zweiten Mal sei Murad dem Nobelkomittee bereits für den Preis vorgeschlagen worden – und er selbst habe eigentlich im vergangenen Jahr, als der IS-Terror in den Medien noch viel präsenter gewesen sei, mit der Vergabe an Nadia Murad gerechnet. Ihn nun erreicht zu haben, sei für die junge Frau in zweifacher Hinsicht extrem wichtig: Erstmals in der Geschichte erhalte eine Jesidin den Preis, und der Fokus werde damit auf die Geschichte einer Minderheit, der Kurden im Irak, gelenkt. Und: Die Friedensnobelpreisträgerin 2018 erhebt ihre Stimme für alle Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden.

Ihre Botschaft trägt sie in den nächsten Wochen und Monaten, viel mehr als bislang, in die Welt hinaus. Viele Reisen, eine enorme Medienaufmerksamkeit und viele repräsentative Aufgaben liegen nun vor ihr, weiß der Professor. Als derjenige, der Nadia Murad 2015 aus dem Irak holte, hat er selbst Anteil an diesem herausragenden Preis. Eine riesige Freude schwingt in seiner Stimme mit: "Das ist eine unglaubliche Geschichte", sagt er überschwänglich.

Doch dieses Glücksgefühl auszuleben, das muss er sich für später aufheben. Im Hintergrund klingelt schon wieder das Telefon. "Ich muss auflegen, ich habe gleich eine Liveschaltung mit dem Fernsehen", sagt er schon beinahe entschuldigend und erzählt Nadia Murads Geschichte, wieder und wieder von Neuem an diesem Tag.