Villingen-Schwenningen "Nackt" serviert wieder Ohrwürmer

Mit einem Mix aus vier Nationen wirken Mathis, Lane, Alex, Urban, Goldi und Mario sogar richtig international, was hier und da auch in den Songs zu hören ist. Bevor man sich jetzt sämtliche Zähne an einer Stilbeschreibung auszubeißen droht, empfiehlt es sich die Jungs einfach mal live zu erleben. Mit viel Humor und Spontanität weiß Nackt immer wieder zu überraschen und macht so jedes Konzert zum Unikat. Und dann ist ja immer noch die Frage: nackt, warum eigentlich nackt...?!