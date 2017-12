Villingen-Schwenningen Nachwuchstrio im Jazzkeller

VS-Villingen. "Trio’le" nennen sich die drei Musiker aus der Region schlicht. Neil Richter aus St. Georgen begann im Alter von fünf Jahren Klavier zu lernen und wechselte dann zum Bass. Er sammelte über die Jahre sehr viel Band-Erfahrung, unter anderem mit der Swing-Classic-Connection, sowie der Jazzcrew Bigband des TSG. Seit einigen Monaten spielt er im Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg, wo er auch mit Nicolai Daneck musiziert.

Neben vielen weiteren Bands, in denen Neil mitwirkt, schreibt er auch eigene Kompositionen, die teilweise auch am Samstag zu hören sind. Jonas Kaltenbach aus Steinfeld in der Pfalz begann im Alter von sieben Jahren Klavier zu spielen und wechselte mit zwölf zum Schlagzeug. Erste Banderfahrung sammelte er unter anderem im Jugendjazzorchester Karlsruhe "Hip Herd" und dem Landesjugendjazzorchester Rheinland-Pfalz. Er studiert Jazz-Schlagzeug bei Michael Küttner in Mannheim. Nicolai Daneck begann mit vier Jahren mit dem Klavierspielen. Neben seiner klassischen Ausbildung lernte er Jazz-Klavier größtenteils autodidaktisch. 2012 gewann er mit der Combo "All Colours" den ersten Preis beim Landeswettbewerb Jugend jazzt. Der 18-Jährige ist Pianist des Landesjugendjazzorchesters.

"Wir spielen meist Jazz-Standards, jedoch schreiben wir alle Stücke und haben schon die eine oder andere Eigenkomposition in unserem Repertoire", sagen die jungen Jazzer, die sich freuen, vor dem Publikum in der Webergasse zu spielen. Das Konzert mit dem Nachwuchstrio beginnt um 21 Uhr.