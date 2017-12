Villingen-Schwenningen Nachwuchspolitiker bringen Ideen ein

Villingen-Schwenningen. Am Anfang stand die konstituierende Sitzung auf dem Programm: Am 27. Oktober wurde der Jugendgemeinderat durch Oberbürgermeister Rupert Kubon vereidigt und in sein Amt eingeführt. Bereits in dieser ersten Sitzung zeigte sich, dass es einige Themen und Projekte gibt, denen sich die Jugendlichen besonders widmen wollen. Je nach ihren individuellen Interessen konnten sich die Ratsmitglieder in unterschiedliche Arbeitsgruppen eintragen. Die Themen reichen von der Freizeitgestaltung junger Leute in Villingen-Schwenningen bis hin zu Mobilität und Öffentlichem Personennahverkehr. Einige Arbeitsgruppen haben sich bereits getroffen und eifrig Ideen gesammelt, so dass erste Projekte nun angegangen werden können.

In einer zweiten Sitzung wählte der Jugendgemeinderat dann seine Vertreterinnen und Vertreter für verschiedene Beiräte und Ausschüsse. Auch der Kontakt und Austausch mit Jugendgemeinderäten aus anderen Kommunen ist den Nachwuchspolitikern aus Villingen-Schwenningen wichtig. So folgten kürzlich vier Vertreterinnen aus der Doppelstadt einer Einladung nach Metzingen. Dort veranstaltete der Jugendgemeinderat eine große Benefizveranstaltung zugunsten regionaler und internationaler Projekte aus dem sozialen Bereich.

Momentan laufen auch die gemeinsamen Planungen für ein Einführungswochenende am 8. und 9. Dezember in der Jugendherberge Rottweil. Unterstützt durch die Landeszentrale für politische Bildung organisiert die Fachstelle für Kinder und Jugendbeteiligung des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport diese Veranstaltung für den Jugendgemeinderat der Doppelstadt. Neben allen Fragen rund um Kommunalpolitik und Verwaltung stehen dabei natürlich auch das bessere gegenseitige Kennenlernen und die gemeinsame Zeit im Mittelpunkt. Bis zum Jahresende gibt es noch weitere Treffen der Arbeitsgruppen und eine weitere Sitzung des Jugendgemeinderats.