Villingen-Schwenningen Nachwuchsmusiker überzeugen

VS-Schwenningen. In einer beinahe voll besetzten St. Franziskuskirche fand am Dienstagabend der erste Teil des Weihnachtskonzerts des Gymnasiums am Deutenberg statt. "Ich habe mir Anfang des Schuljahres Gedanken gemacht, ob das Weihnachtskonzert in diesem Jahr fortgeführt werden kann", meint Schulleiter Manfred Koschek. Von den Renovierungsmaßnahmen ist nämlich auch die Aula der Schule betroffen. "So ist es aber um einiges besser", sagt Koschek weiter, denn so gebe es gleich zwei Konzerte.