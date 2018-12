Villingen-Schwenningen Nachwuchs begeistert bei Auftritten

Zu aller Überraschung kam auch noch St. Nikolaus in die Halle, zwar etwas verfrüht, aber getreu dem Liedtext "Bald ist Nikolausabend da". Der Besucher hatte für die Jüngsten des Vereins nicht nur Lob und Tadel, sondern auch Geschenke bereit. Und zum Schluss konnte Florian Krause vom Vorstandsteam der Musik- und Trachtenkapelle an die beiden Jungmusiker Ben und Jan Rödel das Jugendleistungsabzeichen in Bronze verleihen.